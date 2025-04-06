Снегопады в Москве продлятся до вторника

Снегопад в Москве продлится до вторника. Об этом предупредил столичный департамент транспорта. В ведомстве отметили, что поездки в снег и гололед могут быть опасными, в связи с чем операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий.
«Сегодня и завтра по прогнозу снег <…> Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом», – говорится в сообщении дептранса.
Москва, Светлана Антонова
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