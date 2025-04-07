Аномальный холод и снег задержатся в Москве

В ближайшие дни в московском регионе сохранится аномально холодная погода для апреля. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет на 5-6 градусов будет ниже климатической нормы.

Как отмечают синоптики, из-за высокой активности циклонов будет облачно, ожидаются снегопады. При этом 8-9 апреля возможно выпадение 5-10 мм осадков в виде снега и мокрого снега с приростом снежного покрова на 5-7 см. После ночных заморозков до -9° в дневное время воздух будет прогреваться не выше 5°.

В среду, 9 апреля, прогнозируется сильный снег с порывистым ветром местами до 15 метров в секунду и гололедицей. В последующие дни до конца недели также ожидаются снегопады разной интенсивности.

Москва, Светлана Антонова

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