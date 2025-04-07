МВД объявило в розыск миллиардера из списка Forbes

Российский миллиардер из списка Forbes, бывший акционер «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) Петр Кондрашев объявлен в розыск в связи с уголовным делом. Об этом говорится в базе данных МВД России.

По данным канала Baza, в отношении Кондрашева возбуждены два уголовных дела – о мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Они могут быть связаны с акциями СМЗ. Миллиардеру заочно предъявлено обвинение, среди фигурантов – еще один бывший акционер завода Игорь Пестриков и другие неустановленные лица.

Стоит отметить, что по итогам 2023 года Кондрашев занял 74 место в рейтинге Forbes с состоянием $1,6 млрд. Известно, что бизнесмен проживает в Австрии и является почетным гражданином Соликамска.

Москва, Светлана Антонова

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