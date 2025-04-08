Армию России пополнят роботами

В 2025 году в России планируется значительно увеличить поставки в армию наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, в перспективе роль наземных роботов будет только возрастать.

«Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла», – пояснил Белоусов.

Министр уточнил, что в текущем году планируется поставить в армию на порядок больше роботов, чем ранее, и подчеркнул, что «необходимо обеспечить регулярный анализ опыта боевого применения наземных роботов», чтобы «сформировать механизм корректировки тактико-технических требований к изделиям и описать тактику эффективного использования наземных роботов в комплексе с другими беспилотными системами по единому плану».

Москва, Анастасия Смирнова

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