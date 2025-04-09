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Среда, 9 апреля 2025, 14:11 мск

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Обидевшийся на врачей мужчина облил коридор поликлиники маслом и засорил 4 туалета детскими подгузниками

15 суток за мелкое хулиганство дал Тимирязевский суд жителю Москвы. Как следует из материалов дела, обвиняемый пришел в травматологию в поликлинику, однако, по его словам, помощи там не получил. Обидевшись, мужчина взял и разлил растительное масло на лестнице и перилах травматологического отделения, а также забил четыре туалета детскими подгузниками.

Суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства и наказал арестом на 15 суток.

Москва, Елена Васильева

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