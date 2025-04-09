Совладельцу «Азбуки вкуса» и Экспобанка вынесен приговор по делу о крупном мошенничестве

Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима экс-совладельца сети «Азбука вкуса», Экспобанка и ряда других компаний Кирилла Якубовского по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.
Еще одному фигуранту дела – основателю золотодобывающей компании Petropavlovsk, экс-совладельцу Экспобанка и деловому партнёру Якубовского – Павлу Масловскому суд назначил 13,5 лет колонии.
Как отмечает «Интерфакс», наказание Масловскому было назначено с учетом приговора 2022 года, по которому он был осужден на 5 с половиной лет колонии также за мошенничество.
По версии следствия, фигуранты входили в организованную группу, которая в 2011-2015 годах похитила $125 млн, выделенных различными инвесторами на финансирование деятельности кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd. Якубовский, Масловский, а также их деловой партнер Андрей Вдовин выступали соучредителями последней.
В 2016 году выплаты процентов крупным заемщикам прекратились, поскольку, как посчитало следствие, платежи производились за счет денег новых инвесторов, а средства самой компании были выведены.
Никто из фигурантов не признал вину.
Москва, Светлана Антонова
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