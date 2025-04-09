МИД объявил о высылке румынских дипломатов

Сегодня министерство иностранных дел РФ объявило о высылке двух румынских дипломатов – атташе по вопросам обороны и его заместителя. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«9 апреля в Департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя», – говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что эта мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.

Москва, Светлана Антонова

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