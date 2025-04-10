Москву ожидает скорое потепление

В ближайшие дни в московском регионе ожидается потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, уже в предстоящие выходные, несмотря на осадки, дневная температура воздуха поднимется до 7-9°, а в начале новой недели – до 18°.

В пятницу, 11 апреля, ещё будет прохладно. Ночью местами возможен небольшой снег, в Москве -4...-2°, по области -6...-1°. Днем местами также вероятны небольшие осадки при температуре в столице до 4°, в Подмосковье – до 6°. Местами гололедица.

В субботу, 12 апреля, ночью ожидается небольшой снег. При этом в Москве до -3...-1°, по области – до -6...-1°. Днем местами снова возможны небольшие осадки. В столице воздух прогреется до 3...5°, в Подмосковье – до 2...7°. Местами гололедица.

В воскресенье, 13 апреля, осадки также прогнозируются. Температура новью около нуля, днем – до 9°.

В начале следующей недели потепление продолжится. В понедельник, 14 апреля, днем прогнозируется до 14°, а во вторник, 15 апреля, – до 18°.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube