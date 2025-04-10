Банкротство «Сартехстройинвест»: кому «ушли» земли саратовского бизнесмена Березовского

Новое продолжение получил скандал с банкротством компании «Сартехстройинвест», которая входила в строительную группу Алексея Березовского «Аркада». Земельные участки застройщика продаются по минимальной стоимости в пользу 18-летней девушки, которая, судя по всему, из очень влиятельной и состоятельной семьи.

Об этом уникальном переделе собственности пишет «Бизнес-Вектор».

По данным издания, в рамках банкротства АО «Сартехстройинвест» из пула саратовского бизнесмена Алексея Березовского в середине февраля были проданы 2 земельных участка у поселка Дубки. Территория общей площадью 11,3 га предназначена под размещение завода по производству сельхозтехники. Никаких построек на участках на данный момент нет. Землю приобрела 18-летняя Елизавета Леонова, единственная участница торгов, заплатив за оба участка 27,7 млн рублей, их первоначальную цену. Покупательница не зарегистрирована в ЕГРЮЛ ни как владелица бизнеса, ни как ИП.

В этой ситуации возникают вполне логичные вопросы: откуда в наше непростое время у вчерашней школьницы капиталы? Может, откладывала карманные деньги или экономила на школьных завтраках? Понятно, что таких чудес не бывает. Ответ может крыться в том, что, по данным из открытых источников, по стечению обстоятельств такая же фамилия у главного инженера Федерального казённого учреждения «Управление автодорог «Нижне-Волжское».

Так или иначе, выкупленные участки находятся на подъезде к поселку Дубки, территория вокруг на картах Яндекса обозначена как Южная промзона, рядом находится аптечный склад компании «Катрен».

Продать участки получилось только со второго раза. В декабре 2024 года их планировали продать за 30,7 млн рублей, но желающих не нашлось.

Компания «Сартехстройинвест» входила в строительную группу Алексея Березовского «Аркада». Некогда это был крупный и успешный холдинг, возводивший и жилые дома, и соцобъекты. Тот же «Сартехстройинвест» заключал госконтракты вплоть до 2018 года, всего за ним числится 30 выигранных тендеров на общую сумму 4,6 млрд рублей. Но именно соцобъекты в итоге и подкосили бизнес, когда Березовский не сумел уложиться в сроки, получил вал критики от региональных и федеральных властей. После этого его фирмы стали получать отказы в кредитах, сам бизнесмен лишился мандата депутата гордумы, а компании его начали одна за другой банкротиться.

«Сартехстройинвест» получил банкротный иск в мае 2019 года от ООО «МашСтройСервис» и в марте 2020 года дошел до конкурсного производства. В декабре 2024 года областной арбитраж определил привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании ее бывшего директора Ольгу Казину. К самому Алексею Березовскому претензий не было. Размер субсидиарки будет определен по завершении распродажи всего имущества должника. Ранее аналогичное решение суд принял и в рамках банкротства другой компании Березовского, бетонного завода ООО СПП «Аркада»: 54,3 млн рублей убытков решено взыскать с ее экс-директора Александра Мельникова. Но в апреле 2023 года за долги «Аркады» заставили отвечать и сына основателя холдинга, Дмитрия Березовского, которому предъявили претензии на 188,8 млн рублей.

СПП «Аркада» входит в реестр кредиторов «Сартехстройинвеста» с претензиями на 118,4 млн рублей. В 2018 году две компании заключали договор долевого участия в строительстве жилого дома, «Сартехстройинвест» обязался передать в собственность «Аркады» жилые помещения. Оплата должна была производиться за счет ипотечного кредита от НВКбанка.

Тем временем НВКбанк, который тоже находится в банкротстве, выставил на торги обязательства завода СПП «Аркада» в размере 248,4 млн рублей. Взыскивать средства должны солидарно с него, компании ЗАО «Капитал-И», самого Алексея Березовского, Лидии Березовской и Александра Мельникова.

Саратов, Екатерина Попова

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