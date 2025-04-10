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Четверг, 10 апреля 2025, 17:48 мск

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В Стамбуле завершились российско-американские переговоры

В Стамбуле завершился очередной раунд переговоров России и США. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Российскую сторону на консультациях возглавил посол РФ в США Александр Дарчиев. Американскую делегацию представлял заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В переговорах также участвуют представители внешнеполитических ведомств обеих стран.

Как сообщалось, в ходе сегодняшних переговоров планировалось обсудить вопросы нормализации работы дипмиссий двух стран.

Стамбул, Анастасия Смирнова

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