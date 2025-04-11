Бывший депутат Госдумы в судах пытается снять с себя статус иноагента. Хроника интересного прецедента

За три года с начала СВО в России одним из самых популярных в правоприменительной практике стал закон № 255 от 2022 года – об иноагентах. Министерство юстиции обновляет списки нежелательных персон еженедельно, как правило, каждую пятницу. Случаются и исключения, и обновление черного списка лиц, которые наносят своей деятельностью ущерб стране, пополняется и среди недели.

Между тем в юридической среде и СМИ регулярно поднимается вопрос о том, что закон требует уточнения и доработки. Иногда лица, получившие статус иноагента, не могут понять, на каких основаниях они попали в этот список. Есть запрос для разъяснения данного вопроса и в обществе.

Лица, получившие статус иноагента, регулярно ходят в суд, чтобы снять его. Но удается это далеко не многим, скорее, единицам.

В числе тех, кто ходит сейчас по инстанциям, чтобы вернуть себе честное имя, – Магомед Гаджиев*. Это известный в Дагестане общественный деятель, член партии «Единая Россия», бывший депутат Госдумы нескольких созывов. Он называет себя сторонником действующей власти, что подтверждают, по его словам, европейские санкционные списки. Тем не менее, Гаджиев* распоряжением замминистра юстиции О.М. Свириденко от 26 мая 2023 года был включен в реестр иностранных агентов.

Внесение в черный список иноагентов Гаджиев* объясняет происками своих недоброжелателей, конфликтом коммерческих интересов.

Фабула дел такова: на анонимном ютуб**-канале «Alex Muchaches» вышел ролик с англоязычными пояснениями, где Магомед Гаджиев* переговаривается с неким закадровым голосом о желании сбежать во Францию, получить там паспорт и сделать сенсационные признания. Дескать, я через свою подругу финансировал ВСУ и вообще давно уже «человек мира», заслуживший жизнь на Западе. Чуть позже телеграм-канал «Два майора» выпустил еще пять роликов с записями предполагаемых переговоров на ту же тему. Реакция последовала незамедлительно. Минюст присвоил Гаджиеву* статус иноагента, его исключили из «Единой России».

Опальный экс-депутат обратился с обжалованием решения в Замоскворецкий суд Москвы. Юристы, представляющие интересы истца, обращали внимание на следующие странности в видео: сомнительное качество ролика, механический голос таинственного «собеседника», а также явные следы монтажа. Адвокатская коллегия «Благушина и партнеры», представляющая интересы истца, обратилась с запросом в два независимых центра судебной экспертизы за разъяснениями. Необходимо отметить, что ранее именно на заключениях экспертов неоднократно базировались решения Минюста о признании либо не признании иностранным агентом.

Выводы обеих экспертиз однозначны. «Олимп-Эксперт», исследовав публичное выступление Магомеда Гаджиева* на дебатах в Махачкале и сравнив его с голосом на видеороликах, утверждает: «Закадровый голос и речь лица со звукового ряда фонограммы «Гаджиев* 12298(1)» и речи лица М2 (Гаджиев Магомед Тажудинович*) со звукового ряда видеофайла «Дебаты. РД, г. Дербент, актовый зал Администрации, 14.05.16г.», размещенного на интернет-ресурсе Youtube.com**, принадлежат разным лицам».

Защита утверждает, что о видеороликах в «Телеграме» экспертиза говорит не менее определенно: «...Наличие признаков монтажа видеоряда, обнаружено нарушение линейности и связности: наличие множества резких, не обусловленных логической структурой изменений видеоряда. Установлено большое количество необоснованных резких прерываний, свидетельствующих о монтаже фонограмм».

Также, по мнению экспертов, в роликах присутствуют вставки, множество изменений шумового фона, звуковое микширование и даже неоднократное использование одного и того же фрагмента речи Гаджиева*. Его якобы собеседник лишь механически зачитывал готовый текст, и на него монтировались куски речи неподтвержденного авторства.

Этим выводам вторит и результат заключения «Федерации независимых экспертов». Оно базируется на сложном комплексе криминалистических исследований цифровых фото- и видеозаписей, на оборудовании и по методикам, рекомендованным Минюстом и МВД. В выводе экспертизы говорится: «Предоставленные на исследования видеозаписи… являются смонтированными из нескольких частей видеоклипами, звуковые дорожки имеют признаки цифровой обработки».

Замоскворецкий суд изучил представленные доказательства, но, как сообщает сторона защиты, выдал решение, «с цитатами не только из разоблаченного ютуб**-ролика, но и из запрещенной в России сети Instagram*** : «Доводы административного истца суд находит несостоятельными, поскольку вышеуказанные доказательства получены в порядке, не противоречащим требованиям закона, соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности».

Тогда экс-депутат обратился в суд Махачкалы, на своей родине. Но и здесь суд встал на сторону Минюста», – рассказывают юристы Гаджиева*.

В решении суда Махачкалы, в частности, говорится: «Заявителем в подтверждении недостоверности оспариваемых им публикаций в Telegram канале «Два майора» и на «Уoutube**»-канале (нарушает законы РФ) «Alex Muchaches» представлены заключения специалистов Федерации независимых экспертов № С458-ВЭ/23 от 29.08.2023, «Олимп-Эксперт» № 16-08-23 от 24.08.2023, № 16-08-23-2 от 21.08.2023 и № 16-08-23-3 от 28.08.2023, которые не подтверждают доводы заявителя о сфальсифицированном характере оспариваемых видеоматериалов».

Юристы Гаджиева* предупреждают: именно с дела их подзащитного может начаться опасная эра конкурентных войн компроматами нового поколения. Технические возможности современных студий видеомонтажа со стремительно прогрессирующим алгоритмом искусственного интеллекта дают возможность изготовить ролики совершенно любого содержания, и выявить подделку на глаз не представляется возможным. Уже сейчас в интернете можно найти американских звезд боевиков в косоворотках, красящих пасхальные яйца, Виктора Цоя, «поющего» современные песни, и любой другой контент, который позволяет создать фантазия любителей виртуальной реальности. «А если эта фантазия еще и хорошо оплачена заказчиками черных пиар-компаний, то качество изготовления такого вида компромата станет на порядок лучше примитивных склеек про дагестанского экс-депутата», – говорят юристы.

Таким образом, вскрывается большая недоработка в законодательстве, позволяющая записывать во враги государства кого угодно. «Если в этом громком деле наши компетентные органы распишутся в собственной некомпетентности относительно вызовов новой цифровой эры, то мы рискуем погрязнуть в хаосе публичных видеодоносов. Плотина, сдерживающая наводнение компромата, рухнет, и фигурантами станут абсолютно все заметные фигуры, включая первых лиц государства. Ведь там, где есть столкновение интересов, всегда найдутся желающие решить свои проблемы за счет размещения заказных сюжетов на популярных интернет-ресурсах. В этой связи возможность экспертного сообщества выявлять подделки должна стать главным барьером на пути мошенников от видеоконтента и решающим доказательством вины или невиновности», – говорят юристы Гаджиева*, продолжающего носить статус иноагента.

По-видимому, «закон об иноагентах» требует уточнений либо доработки. Чтобы разобраться в этом вопросе, редакция РИА «Новый День» отправит запросы в Комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и Комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

* Признан в РФ иностранным агентом.

** Нарушает законы РФ

*** Организация принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России.

Москва, Елена Васильева

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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