Экс-министр иностранных дел России признан иноагентом

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева*. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В сообщении министерства уточняется, что Козырев*, который был министром иностранных дел с октября 1990 года (МИД РСФСР) до января 1996 года, а также депутатом Госдумы I и II созывов, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации».

Кроме того, Козырев* «выступал против специальной военной операции на Украине». Он таже «взаимодействует с иностранными площадками, проживает за пределами Российской Федерации».

*лицо, внесенное в российский реестр иностранных агентов

Москва, Анастасия Смирнова

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