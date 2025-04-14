В Москву идет летняя погода

В ближайшие дни в московском регионе ожидается летняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух будет прогреваться до 20 градусов и выше.

Во вторник, 15 апреля, в дневное время температура поднимется до 18-19°, но при этом возможен небольшой дождь. В среду, 16 апреля, прогнозируются незначительные осадки и до 22°.

В четверг, 17 апреля, дождь не ожидается. Ночью, как и накануне, до 7°, днем до 23°.

В пятницу, 18 апреля, снова вероятен небольшой дождь. В темное время суток до 13°, днем – до 16...21°.

В субботу, 19 апреля, без осадков. Ночью 7...12°. Днем 18...23°.

Москва, Светлана Антонова

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