российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 апреля 2025, 18:21 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москву идет летняя погода

В ближайшие дни в московском регионе ожидается летняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух будет прогреваться до 20 градусов и выше.

Во вторник, 15 апреля, в дневное время температура поднимется до 18-19°, но при этом возможен небольшой дождь. В среду, 16 апреля, прогнозируются незначительные осадки и до 22°.

В четверг, 17 апреля, дождь не ожидается. Ночью, как и накануне, до 7°, днем до 23°.

В пятницу, 18 апреля, снова вероятен небольшой дождь. В темное время суток до 13°, днем – до 16...21°.

В субботу, 19 апреля, без осадков. Ночью 7...12°. Днем 18...23°.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,