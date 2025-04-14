Москва и Вашингтон пока не согласовали параметры сделки по Украине – Лавров

Москва и Вашингтон пока согласовали ключевые параметры всеобъемлющего соглашения по урегулированию на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто. Они обсуждаются», – уточнил министр.

Лавров также пояснил, что всеобъемлющее соглашение может быть заключено только при устранении первопричин конфликта. В частности, речь идет о недопущении членства Украины в НАТО и восстановлении прав национальных меньшинств на Украине в соответствии с Уставом ООН.

Москва, Светлана Антонова

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