В Москве двое рабочих погибли, упав с высоты строящегося здания.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, трагедия произошла на стройке объекта на 5-й Магистральной улице. С большой высоты сорвались двое монтажников. На месте погиб 22-летний мастер. Его 43-летнего коллегу экстренно доставили в больницу, где он также скончался.
По данному факту проводится проверка Савеловской межрайонной прокуратурой.
Москва, Елена Васильева
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