В Москве зафиксирован абсолютный тепловой рекорд

В Москве зафиксирована самая теплая для 16 апреля погода за всю историю наблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, в Москве сегодня обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 14 часам температура достигла отметки в +21,2°, что на 0,2° выше прежнего достижения этого дня, державшегося с 1920 года», – уточнил метеоролог в своем телеграм-канале.

По его словам, точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты окончательные показания термометров.

Москва, Елена Володина

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