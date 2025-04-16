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Среда, 16 апреля 2025, 19:05 мск

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Первая «империя зла»: Британия играет главную деструктивную роль на Украине

Великобритания, которую можно считать первой «империей зла», играет на Украине главную деструктивную роль. Как говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР) России, зарубежные экспертные круги выражают надежду на объединение усилий РФ и США, чтобы не допустить новый глобальный конфликт.

В то же время у аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте. «Англичане всячески поощряют киевский режим, который восхваляет сражавшихся на стороне Гитлера карателей, бандеровских палачей, а сегодня сам совершает многочисленные преступления против человечности», – констатирует СВР (цитата по ТАСС).

В то же время служба обратила внимание, что «Америка прочувствовала на себе подобные наклонности англичан еще в августе 1814 года, когда британские войска оккупировали Вашингтон, сожгли Капитолий и Белый дом». «Как полагают эксперты, видимо, в контексте изложенного среди американских историков даже возникло предложение о правомерности именно Великобританию называть первой «империей зла».

В этой связи, как отмечает СВР, «в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и «обезумевших европейцев», традиционно подначиваемых Великобританией».

Москва, Елена Володина

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Метки / Украина

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