Будет рекордная жара: москвичей предупредили о погодной аномалии на Пасху

В ближайшие дни до Пасхи в московском регионе объявлено погодное предупреждение об аномальной жаре. Как следует из сообщений городского и подмосковного главков МЧС, воздух прогреется выше климатической нормы на 7 и более градусов.
«В период с 18 по 22 апреля 2025 года в г. Москве ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», – заявили в МЧС.
В связи с жаркой погодой рекомендуется надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности держаться в тени.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, с пятницы, 18 апреля, в дневное время ожидается до 25°. При этом возможны кратковременные дожди.
В воскресенье, 20 апреля, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве 11...13°, по области 8...13°. Днем – до 24°.
В начале новой недели ожидаются аналогичные погодные условия.
Москва, Елена Володина
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