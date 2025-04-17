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Четверг, 17 апреля 2025, 19:36 мск

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«Учебные» стрельбы: МИД России заявил Японии о решительном протесте

Сегодня посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с планами проведения на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами «Тип-88» с радиусом поражения до 200 км.

«Российская сторона расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой. Такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», – подчеркивается в заявлении МИД России.

При этом во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что Москва «оставляет за собой право предпринять все необходимые контрмеры в целях купирования угроз своей безопасности на дальневосточных рубежах».

Москва, Елена Володина

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