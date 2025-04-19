Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России – первого заместителя Министра обороны Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого он сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия на время Пасхи.

«Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом, российские войска шаг за шагом уверенно идут вперед. Хотел бы сегодня, в преддверии Пасхи поздравить, прежде всего, военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его.

Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», – отметил Владимир Путин.

Москва, Елена Васильева

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