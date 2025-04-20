Освобожденных из плена российских военных доставили самолетом в Москву

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Об этом в ночь на воскресенье сообщил телеканал «Звезда». Таким образом, при посредничестве Арабских Эмиратов на родину вернулись 246 бойцов РФ – Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле «246 на 246». В числе возвращенных – 10 жителей Свердловской области, сообщила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
«Десять свердловских военнослужащих вернулись из плена накануне в рамках обмена. Уже сегодня их перевезут из Белоруссии в Подмосковье на реабилитацию. Это ребята из Нижнего Тагила, Новоуральска, Новолялинского, Шалинского, Белоярского, Ирбитского, Байкаловского, Артемовского районов и Екатеринбурга», – уточнила Татьяна Мерзлякова.
Кроме того, в качестве жеста доброй воли Киеву передали 31 раненого военнопленного в обмен на 15 раненых российских бойцов, которым необходима срочная медицинская помощь.
В Миноьороны отметили, что после возвращения в Россию военные пройдут лечение и реабилитацию.
Москва, Елена Васильева
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