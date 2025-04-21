Лица, поддерживающие враждебные действия против России со стороны иностранных государств и организаций, могут признаваться иноагентами

Президент РФ подписал закон, устанавливающий возможность признавать иностранными агентами лиц, которые поддерживают действия международных организаций и иностранных органов власти, направленные против России. Данный документ можно найти на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведениям, статус иноагента будут получать граждане, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против безопасности РФ. Эти правила также распространяются на поддержку аналогичных решений иностранных органов власти, сообщает ТАСС.

Кроме того, документ дает возможность признавать лица иноагентами за вовлечение граждан (в том числе несовершеннолетних) в сбор сведений о военно-технической деятельности РФ, которые при получении иностранными источниками будут угрожать безопасности страны. Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Москва, Елена Васильева

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