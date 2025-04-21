Призывы к санкциям и дискредитация армии России стали уголовными преступлениями

Президент РФ подписал закон, вводящий уголовное наказание за призывы к санкциям против России из корыстных побуждений.

Новыми нормами дополнены Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Согласно закону, срок до пяти лет лишения свободы устанавливается за призывы ввести или продлить санкции против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму. Виновным также грозит штраф до 500 тыс. рублей, отмечает ТАСС.

Кроме того, за дискредитацию Вооруженных сил РФ, совершенную из корысти или по найму, устанавливается уголовное наказание в виде семи лет лишения свободы. Такой же срок грозит за оказание по найму или из корыстных побуждений содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. В этом случае также вводится возможность конфисковать имущество, полученное в результате совершения таких преступлений.

Документ был внесен в Госдуму в марте в пакете инициатив, нацеленных на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России от попыток иностранного вмешательства. Авторами законопроектов выступили порядка 400 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, отмечает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

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