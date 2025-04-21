В Москве к концу недели испортится погода

В ближайшие дни в московском регионе ожидаются дожди и постепенное понижение температуры воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к концу недели днем будет не выше 13°.

Осадки возможны уже ночью во вторник, 22 апреля. В темное время суток воздух остынет до 12…14°. Днем вероятны кратковременный дождь и местами гроза при температуре до 24°…25°.

В среду, 23 апреля, также вероятен местами кратковременный дождь. Ночью в Москве 10...12°, по области 7...12°. Днем в столице 25...27°, в Подмосковье – до 22...27°.

В четверг, 24 апреля, синоптики также обещают кратковременный дождь. Ночью в Москве 10...12°, по области 8...13°. В светлое время суток в столице до 17...19°, в Подмосковье 0 до 16...21°.

В пятницу, 25 апреля, временами опять ожидается дождь. При этом станет прохладнее: ночью – до 6...11°, днем – до 14...19°.

В субботу, 26 апреля, прогнозируется дождь. Ночью 4...9°. Днем 8...13°.

Москва, Елена Володина

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