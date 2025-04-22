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Вторник, 22 апреля 2025, 18:25 мск

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В Кремле готовятся к визиту спецпосланника Трампа

В Кремле готовятся к очередному визиту спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, его приезд в Москву ожидается на текущей неделе.

«Ждем», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос «Интерфакса» о предстоящем визите Уиткоффа в российскую столицу.

Ранее в апреле спецпосланник президента США посетил Петербург, где встретился с главой российского государства Владимиром Путиным. Москва и Вашингтон оценивали итоги переговоров позитивно.

Москва, Елена Володина

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