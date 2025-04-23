В Москве снова побит тепловой рекорд

В Москве зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха для 23 апреля. Как сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус, к 15:00 мск термометр показал +24,9 градуса, что на 0,6° выше прежнего суточного рекорда этого дня, продержавшегося 30 лет.

Синоптик уточнил, что точное значение нового достижения станет известно после 21 часа, когда будут сняты окончательные показания термометров.

«На этом апрель с рекордами тепла заканчивает – всего их в этом месяце оказалось 7», – уточнил Леус.

Согласно уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни в московском регионе ожидается постепенное понижение температуры воздуха. В ночь на воскресенье, 27 апреля, ожидаются заморозки.

Москва, Елена Володина

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