МИД России расширил «стоп-лист» для представителей Великобритании

Министерство иностранных дел России объявило о расширении так называемого «стоп-листа» на въезд в РФ для представителей Британии. На этот раз под санкции попал ряд членов парламента.

«Всеобъемлющий характер вводимых Великобританией антироссийских санкций и истеричные заявления официальных лиц этой страны, в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес, свидетельствуют о том, что Лондон не намерен отказываться от своего выбора в пользу открытой конфронтации с Россией. Русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики, полностью подчиненной задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам», – констатировал МИД России.

«Враждебные заявления и голословные обвинения, звучащие из уст членов парламента Великобритании, в том числе публичные выступления в пользу изъятия «обездвиженных» в западных юрисдикциях российских активов, не только потворствуют враждебному курсу Лондона, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества. Такая риторика нами внимательно отслеживается, и делаются необходимые выводы», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube