Минцифры за лето разработает второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Минцифры РФ за лето текущего года планирует доработать второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе конференции «Телеком будущего 2025».
«Сейчас, я думаю, за лето подготовим следующий законопроект и будем реализовывать меры, которые уже внедрены», – сказал министр, говоря о втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством (цитата по ТАСС).
Он отметил, что в борьбе с кибермошенничеством не существует «одного простого решения», поскольку постоянно актуализируются технологии.
Москва, Елена Васильева
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