Минцифры за лето разработает второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Минцифры РФ за лето текущего года планирует доработать второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в ходе конференции «Телеком будущего 2025».

«Сейчас, я думаю, за лето подготовим следующий законопроект и будем реализовывать меры, которые уже внедрены», – сказал министр, говоря о втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в борьбе с кибермошенничеством не существует «одного простого решения», поскольку постоянно актуализируются технологии.

Москва, Елена Васильева

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