В Москве начинается похолодание

В московском регионе начала понижаться температура воздуха. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце недели возможны ночные заморозки.

В пятницу, 25 апреля, ночью местами кратковременный дождь при температуре до 10-11°. Днем также вероятны осадки, местами гроза. При этом воздух в Москве прогреется только до 15...17°, по области – до 13...18°.

В субботу, 26 апреля, по области местами прогнозируются небольшие осадки. Ночью в Москве похолодает до 2...4°, по области – до 0...5°. Днем в столице 7...9°, в Подмосковье – 5...10°.

В воскресенье, 27 апреля, вновь возможны небольшие осадки. Ночью в Москве 0...2°, по области -3...2°. Днем воздух прогреется не выше 8-9° на фоне порывистого ветра до 15 м/с.

В начале следующей недели характер погоды не изменится.

Москва, Елена Володина

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