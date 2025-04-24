МИД предупредил россиян об унизительных рисках при посещении Молдавии

Министерство иностранных дел России выступило с обращением к гражданам РФ с просьбой учитывать риски при посещении Молдавии, власти которой «продолжают дискриминационную политику» в отношении россиян.

«По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра, которая может длиться несколько часов. В течение таких проверок российским гражданам, в том числе детям, не предоставляются элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого гражданам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин. Ежедневно власти Молдавии запрещают въезд нескольким десяткам граждан России», – пояснили в МИД.

В ведомстве также предупредили, возможности оказания консульской поддержки со стороны посольства России в Кишиневе в таких ситуациях серьезно ограничены, поскольку молдавские власти отказывают его сотрудникам в допуске к согражданам.

Москва, Елена Володина

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