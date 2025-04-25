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Пятница, 25 апреля 2025, 17:17 мск

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Погода портится: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким изменением погодных условий. Как сообщили в региональном главке МЧС, ожидается резкое понижение температуры, осадки и порывистый ветер.

«Начиная с ночи 25 на 26 апреля по территории г. Москвы и Московской области ожидается понижение температуры воздуха до 0…5℃», – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем в ночь на 27 апреля похолодает до -3…2℃, а также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Москва, Елена Володина

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