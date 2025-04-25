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Пятница, 25 апреля 2025, 19:02 мск

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Вася Обломов признан иноагентом

Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов музыканта Василия Гончарова*, который известен под псевдонимом Вася Обломов.

В ведомстве пояснили, что такой статус присвоен в связи с распространением недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

«[Он] выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», – уточнили в Минюсте.

По данным ведомства, сейчас музыкант проживает за пределами РФ.

*лицо, признанное иноагентом в РФ

Москва, Елена Володина

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