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Пятница, 25 апреля 2025, 20:25 мск

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МИД России допустил причастность украинских спецслужб к убийству генерала Москалика

К сегодняшнему убийству заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, Москалик был известен Киеву еще со времен работы в минской Контактной группе и «нормандском формате» по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Если расследование подтвердит украинский след в данном деле, то это вновь продемонстрирует мировому сообществу варварскую и вероломную сущность киевского режима, делающего ставку на эскалацию военного противостояния с Россией и безответственно игнорирующего конструктивные предложения, направленные на поиск мирного решения конфликта», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Напомним, взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб Москалик, прогремел сегодня утром в подмосковной Балашихе.

Москва, Елена Володина

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