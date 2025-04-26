В последние дни апреля в Москве будет холоднее нормы

В последние дни апреля температура воздуха в Москве будет держаться ниже нормы. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, самым холодным станет воскресенье, когда днем будет не выше плюс 8 градусов.

«После супертеплой погоды в субботу картина совершенно изменится. Уже в Москве ночные температуры плюс 1 – плюс 3, по области до нуля градусов. А уже в воскресенье ночью до минус 1, по области до минус 3, в понедельник – до минус 5», – уточнил Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

Согласно прогнозу синоптика, в субботу днем максимальные температуры в Москве и Московской области от плюс 5 до плюс 10 градусов.

«В воскресенье – еще ниже: плюс 5 – плюс 7 в Москве максимальные температуры, по области от плюс 3 до плюс 8. Плюс 3 днем – это совсем мало», – отметил Вильфанд.

По его словам, в начале новой недели воздух прогреется до плюс 10 градусов. Однако из-за холодной ночи температура в понедельник будет вновь ниже нормы на 7 градусов.

«Последние два дня апреля в Москве ночная температура около плюс 5, по области от плюс 2 до плюс 7, а днем от плюс 8 до плюс 13. И такая температура на 4-5 градусов ниже нормы. Холодная погода», – пояснил Вильфанд.

Москва, Елена Володина

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