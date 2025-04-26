Минтранс готовится убрать стоянки самокатов с тротуаров

Минтранс России готовит проект изменений в правила дорожного движения (ПДД), в числе прочего запрещающий стоянку средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах. Как сообщает РИА «Новости», с таким запросом в ведомство обратились депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон. «Сообщаем, что в настоящий момент готовится к внесению в правительство РФ проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий в том числе определение правил остановки и стоянки СИМ. В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», – говорится в ответе заместителя министра транспорта РФ Виктора Тимофеева.

Также отмечается, что в рамках публичного договора полномочия по определению мест окончания поездки, а также установлению штрафов за несоблюдение требования об окончании поездки вне указанных мест в соответствии с гражданско-правовым договором и положениями Гражданского кодекса РФ может реализовывать юрлицо, сдающее в аренду СИМ.

До этого депутаты Госдумы направили обращение в правительство с рядом предложений, среди которых – введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности для операторов краткосрочной аренды, передача полномочий определять такие места муниципалитетам, внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающихся привлечения к административной ответственности за парковку СИМ вне отведенных для них мест, и другие.

Москва, Елена Васильева

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