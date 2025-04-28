Начало мая в Москве будет дождливым

Завершение апреля и начало мая в московском регионе будет дождливым и прохладным. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, дневная температура воздуха к концу недели начнет прогреваться до 17-18°, а в ночное время возможны заморозки.

Осадки начнутся в ночь на вторник, 29 апреля, при температуре в Москве 2...4°, по области – 1...6°. Днем также ожидается временами дождь. Воздух в столице прогреется до 7...9°, в Подмосковье- до 5...10°. При этом вероятен местами порывистый ветер до 15 метров в секунду.

В среду, 30 апреля, вновь прогнозируется дождь. Ночью в Москве 5...7°, по области 2...7°. Днем температура воздуха повысится в столице до 11...13°, в Подмосковье – до 10...15°, но при этом вновь возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В четверг, 1 мая, опять ожидается дождь. Ночью в Москве 3...5°, по области 0...5°. Днем в столице 9...11°, в Подмосковье – 8...13° с порывистым ветром.

В пятницу и субботу, 2 и 3 мая, также вероятны осадки. Ночью 1...6°, днем 12...17°.

Москва, Елена Володина

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