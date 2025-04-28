Суд вынес приговор по резонансному делу о гибели участников нелегальной экскурсии в подземных сооружениях Москвы

В Москве вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о гибели восьмерых участников незаконной экскурсии по реке Неглинной в подземных сооружениях столицы. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, фигурантам назначено суровое наказание.

В частности, диггер Никита Дубас и глава компании «Спутник» Александр Ким признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц).

Следствием и судом установлено, что Дубас в 2021-2023 годах с целью извлечения прибыли без согласования с контролирующими инстанциями организовал проведение экскурсий с незаконным проникновением в коллекторы исторического центра города Москвы, которые проводил Константин Филиппов.

По согласованию с Дубасом глава компании «Спутник» Александр Ким, генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский и владелец сайта «Tripster» Борис Плотица из корыстных побуждений, осознавая незаконность предлагаемых услуг и умышленно скрывая эти сведения от их граждан, разместили объявления о проведении экскурсий.

В рамках очередной экскурсии по реке Неглинной 20 августа 2023 года 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних, под руководством Константина Филиппова через люк коллектора на улице Дурова в Москве проникли в подземные инженерные коммуникации и сооружения. Во время прохождения ими экскурсионного маршрута начался сильный дождь и произошло затопление подземных инженерных коммуникаций. При отсутствии средств защиты и спасения все это привело к гибели всех участников экскурсии.

Приговором суда Дубасу назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, Киму – в виде 5,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Лазовский и Плотица объявлены в международный розыск по каналам Интерпола, заочно арестованы. Филиппов погиб во время экскурсии, уголовное преследование в отношении него прекращено в связи со смертью. С целью обеспечения гражданских исков наложены аресты на имущество обвиняемых.

Москва, Елена Володина

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