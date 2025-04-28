Москва призвала Индию и Пакистан к мирному урегулированию

Москва призвала Индию и Пакистан к сдержанности и конструктивному, нацеленному на мирное разрешение разногласий диалогу. Об этом было заявлено на встрече заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко и посла Пакистана в РФ Мухаммада Халида Джамали.

В МИД России уточнили, что разговор состоялся по просьбе главы пакистанской дипмиссии.

«В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также эскалацию напряженности между Исламабадом и Нью-Дели в связи с террористическим актом в Кашмире 22 апреля», – уточняется в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Елена Володина

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