5 мая жители центральной России смогут наблюдать полное лунное затмение

Жители центральной России смогут наблюдать полное лунное затмение утром 5 мая. Пик затмения придется на 6 утра по московскому времени. Об этом ТАСС рассказали в Новосибирском государственном университете.

Отмечается, что «восходящее Солнце может немного «испортить» контрастность происходящего события, но тем не менее его можно будет наблюдать».

Начнется затмение в 5:14 по московскому времени и продлится до 6:22.

Жители столичного региона смогут наблюдать окрашивание Луны в красноватые цвета отраженного от Солнца света. Самое лучше время для наблюдения – 5:53 мск.

Москва, Елена Васильева

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