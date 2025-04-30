Первомай в Москве: ожидается сильный дождь

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи неблагоприятными погодными условиями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, первого мая ожидается сильный дождь.

«На территории Московской области в период с 3 часов, Москвы в период с 6 часов до конца суток 1 мая, в связи с выходом активного циклона с северо-запада и влиянием его активных атмосферных фронтов, ожидается дождь, местами сильный; в дневные часы в отдельных районах гроза, усиление ветра в порывах до 16 м/с», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

При этом температура воздуха днем в Москве составит до 8...10°, по области – до 5...10°, а на юге Подмосковья – до 14°.

В пятницу, 2 мая, ночью также вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом воздух в столице остынет до 1...3°, в Подмосковье – до 0...5°. Днем вновь прогнозируется местами небольшой дождь. В Москве 8...10°, по области 6...11° с порывистым ветром до 15 м/с.

В субботу, 3 мая, преимущественно без осадков, но при этом в ночное время возможны заморозки. В Москве ожидается 0...2°, местами до -1°, по области – 0...5°, местами до -3°. Днем возможен дождь, а воздух прогреется в столице до 12...14°, в Подмосковье – до 11...16°. При этом вновь вероятен порывистый ветер до 15 м/с.

В воскресенье, 4 мая, вновь вероятен небольшой дождь. Температура ночью 3...8°, днем 13...18°.

Москва, Елена Володина

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