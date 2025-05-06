В Москве в дни празднования 80-летия Победы возможны разного рода ограничения

В Москве в связи с празднованием Дня Победы и приемом многочисленных делегаций высшего и высокого уровня возможны разного рода ограничения. «В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам», – рассказали в пресс-службе правительства Москвы.

Напомним, что накануне уже сообщалось о возможных проблемах в Москве с Интернетом – это связано с вопросами безопасности в Дни празднования 80-летия Победы.

Москва, Елена Васильева

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