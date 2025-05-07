Самолет президента Сербии, летевший в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку. Об этом сообщает азербайджанское информагентство «АПА».

Сербский лидер направляется в российскую столицу для участия в торжественном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

По данным источников, после дозаправки лайнер с Вучичем на борту все-такие вылетел российскую столицу. Агентству ТАСС подтвердили в посольстве Сербии в Москве, что визит президента остается в силе.

Сегодня в России действуют ограничения на полеты в связи с атаками украинских беспилотников. Росавиация сообщала, что перевозчики предпринимают меры для стабилизации расписания.

Сербские СМИ сообщили, что Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета сербского лидера.

Белград – Баку – Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube