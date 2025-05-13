В Кремле пока не раскрыли состав делегации на переговоры с Украиной

Представители России будут ожидать в Стамбуле украинских переговорщиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту канала «Россия» Павлу Зарубину.

«Мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», – сказал Песков, оставив без комментария заявления Владимира Зеленского о желании встретиться с Путиным.

Песков также уточнил, что состав российской делегации будет раскрыт тогда, когда будут соответствующие указания главы государства.

Москва, Елена Володина

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