Чего ждать от разговора Путина с Трампом: мнения политологов

Сегодня в 17.00 по московскому времени должен состояться телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Политологи высказывают предположения, что станет главной темой разговора.

Так, политолог Сергей Марков обращает внимание подписчиков на то, что накануне Трампу звонили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. «Все уговаривали сделать Путину ультиматум: потребовать согласиться на безусловное прекращение огня. Партия Войны Европы хочет, чтобы Трамп и Путин поссорились. И очень боятся, что Трамп и Путин укрепят свои отношения и диалог. Поэтому главная тема разговора формально – Украина. Главная тема фактически – отношения Путина и Трампа», – считает Марков.

Марат Баширов считает, что телефонный разговор Президентов Путина и Трампа определит скорость, с которой будет поделена Украина. «Россия готовит своё предложение по заключение мира, и его принципиальные моменты услышит Трамп. А дальше? Дальше он решит, что ему удобнее. Уйти на каникулы (переговорный процесс формально запущен) и оставить Украину наедине с Россией в боевых сражениях (да при поддержке Британии, Франции и ФРГ, но не играющей принципиальной роли). Или дать волшебный пинок киевскому режиму к сдаче территорий, а остальное можно договорить осенью», – предполагает эксперт.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что спровоцированная Трампом информационная волна создает у части аудитории завышенные ожидания – не основанные ни на фактах, ни на логике. «Можно лишь отметить, что сначала будет разговор Трампа с Путиным, а уже потом – со всеми остальными, – отмечает он. – Судя по информации российской стороны, самый вероятный результат разговора – договоренность о личной встрече между двумя лидерами. Условия и дополнительные детали станут понятны лишь вечером в понедельник. Тумана и неожиданных версий сейчас будет много. Таковы правила больших информационных игр. Переговоры по содержанию все еще продолжаются».

Напомним, беседу проанонсировал сам президент США: в своей соцсети Truth Social он написал, что планирует поговорить с Путиным в 10:00 по времени американского Восточного побережья (17:00 по московскому времени). По заявлениям Трампа, темами беседы должны стать украинское урегулирование и торговля. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что разговор поможет «разобрать завалы» на пути к достижению мира на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков готовящийся разговор подтвердил.

Москва, Евгения Вирачева

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