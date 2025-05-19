Компания Apple оштрафована на 7,5 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 7,5 млн рублей компанию Apple. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Поводом для санкций против американской компании стала пропаганда признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ движения ЛГБТ* – c использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, которые использовались для распространения запрещенной информации.
Напомним, в ноябре 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,6 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации.
*запрещенное в России и признанное экстремистским движение
Москва, Елена Володина
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»