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Понедельник, 26 мая 2025, 18:44 мск

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В Кремле назвали опасным решение стран Европы снять ограничения на дальнобойное вооружение Киева

Решение европейских государств отменить ограничения на дальность удара ракетами со стороны ВСУ по российской территории потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Решения, если таковые решения действительно имеют место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования», – констатировал представитель Кремля в комментарии Life.ru.

«То есть [это] достаточно опасное решение», – подчеркнул Песков.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин снимает ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории РФ, и уточнил, что аналогичное решение принято Великобританией и Францией.

Москва, Елена Володина

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