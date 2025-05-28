Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет? Опрос на сайте РИА «Новый День»

В России все чаще звучат предложения закрыть доступ в социальные сети для детей до 16 лет, чтобы оградить их от запрещенной информации и мошенников.
Политолог и эксперт по деструктивному влиянию социальных сетей Яна Амелина считает, что вход в интернет должен быть только по паспорту и с обязательной верификацией пользователей. По ее словам, западные страны уже пошли по этому пути. Например, Австралия уже ввела запрет на присутствие детей до 16 лет в соцсетях, и верификация пользователей идет по паспорту или аналогу российских «Госуслуг».
По мнению политолога, в первую очередь, стоит начать с ограничений в «Телеграме», где есть открытые каналы с большой аудиторией, публикующие запрещенную информацию.
Редакция РИА «Новый День» решила обратиться к своим читателям с вопросом: «Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?»
Варианты ответов:
Да, это поможет оградить детей от запрещенной информации
Нет, свобода информации – прежде всего
Сомневаюсь – дети найдут способ обойти запреты
Мне все равно, у меня нет детей
Ваш вариант
Опрос предполагает один вариант ответа, в том числе собственный. Проголосовать можно здесь >>>
Москва, редакция РИА «Новый День»
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»