Очередная встреча российской и украинской делегации в Стамбуле вновь показала, что Киев не настроен на прекращение боевых действий. Более того, по мнению российских экспертов, этого не хочет и Европа.

Так, политолог Павел Данилин в своем канале «Что-то знаю» пишет: «К вопросу о «перемирии». Министр обороны Бельгии Тео Франкен в кулуарах заседания Совета иностранных дел в Брюсселе сказал: «Существует группа планирования Коалиции желающих, работающая под руководством британцев и французов. Они разрабатывают план, и они очень тесно сотрудничают. Мы почти у цели. Так что я думаю, что все движется в правильном направлении. В тот момент, когда будет прекращение огня, Коалиция желающих сможет немедленно действовать на украинской земле».

Марат Баширов («Политджойстик») отмечает, что, тем не менее, у вчерашней встречи есть как минимум один важный результат – это переданный украинской стороне меморандум. «Какая реакция Киева будет, уже понятно, и надеяться на Трампа глупо, мол, он прогнет Зе. Не прогнет и не будет этого делать. А вот исполнить ту часть, которая зависит от США – военная помощь и разведданные, Трамп вполне может. Так что меморандум формально для Киева, но по сути – для Вашингтона», – подчеркнул он.

Андрей Перла в телеграм-канале «Умный еврей при губернаторе» резюмирует:

«Итак, что мы имеем по итогам последних дней.

1. Европа с Украиной не хотят прекращения боевых действий, но в случае перемирия предполагается оккупация западной Украины европейскими «союзниками».

2. Не имея возможности ни выиграть на поле боя, ни даже избежать поражения, противник разрабатывает и реализует планы террористических атак и диверсионной войны. По мнению противника, у него есть возможность нанести нам в тылу неприемлемый урон. Но начало такой войны означает невозможность установления мира – см п.1.

3. США (точнее администрация Трампа) по-прежнему хотят перемирия, так как считают, что война обходится слишком дорого, нуждаются в сотрудничестве с Россией и в том, чтобы освободить руки для противостояния с Китаем.

Представить себе, что мы ведём СВО долгое время против «коалиции желающих», манипулирующей Украиной (а американцы умыли руки) – можно. Представить себе перемирие с этой коалицией – не получается. СВО до капитуляции противника и принятия всех условий России оказывается не только самым лучшим, но и самым реалистичным вариантом развития событий».

Как уже писал «Новый День», накануне Москва в ходе переговоров в Стамбуле передала Киеву свой меморандум. В нем содержится ответ на транслируемое украинской стороной предложение о прекращении огня. Первой опцией прекращения огня для Киева является начало полного вывода ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей за 30 дней до начала прекращения огня.

Для контроля выполнения условий по прекращению огня Россия предлагает создание двустороннего Центра мониторинга и контроля.

Кроме того, в российском меморандуме говорится также о необходимости отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан – это тоже одно из условий прекращения огня. Еще одно условие: на Украину прекращаются поставки западного оружия, это касается и предоставления разведданных.

Москва, Евгения Вирачева

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