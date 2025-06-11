Киев сообщает, что, наконец, забрал первую партию тел погибших всушников

Киев сообщает, что забрал первую партию из 1221 тела погибших военнослужащих ВСУ.

Напомним, что Россия в рамках стамбульских договоренностей заявила о намерении вернуть Украине 6 тысяч тел погибших всушников, которые были собраны, идентифицированы и заморожены российской стороной. Первые рефрижераторы выехали к украинской границе через Брянск в выходные, но Украина тела забирать отказалась, не указав причины.

Как сообщает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины, среди возвращенных – погибшие в Курской области, Харьковской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Передачу тел украинской стороне в разговоре с РБК подтвердил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на источник сообщил, что украинская сторона также передала 27 тел российских военнослужащих.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины также сообщает, что на Украине будет создан специальный склад, откуда тела будут перенаправляться на судмедэкспертизу и опознание.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает контактировать с Киевом по поводу обмена телами погибших военнослужащих. Он добавил, что власти России готовы выполнять взятые обязательства. Этого же они ждут и от властей Украины.

«Россия всегда готова выполнять те обязательства, которые она на себя взяла. Мы по-прежнему ожидаем, что украинская сторона также последует этому принципу и выполнит договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле», – сказал Дмитрий Песков в ходе общения со СМИ.

Москва, Елена Васильева

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