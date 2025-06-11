Мединский анонсировал срочные обмены тяжелоранеными пленными

Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил передачу Украине первой партии погибших солдат ВСУ в соответствии со «стамбульскими договоренностями». Также он анонсировал, что в четверг, 12 июня, Россия и Украина обменяются тяжелоранеными пленными.

«Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански», – написал Мединский в своем телеграм-канале.

Помощник президента РФ добавил, что 12 июня начнутся срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта.

Ранее сегодня украинская сторона сообщила, что забрала первую партию из 1221 тела погибших военнослужащих ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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